«Ростелеком» поддержал саратовский кинофестиваль

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«Ростелеком» выступил партнером Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который прошел в Саратове 5–9 октября. Интернет-провайдер учредил специальную номинацию и наградил авторов лучших работ на тему «Цифровой мир в кадре».



В конкурсе участвовали фильмы, созданные воспитанниками детских киностудий и творческих объединений. Авторы из 34 регионов России и 97 стран подали на фестиваль более 1 700 заявок. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли профессиональные кинематографисты, руководители студий детского творчества и представители партнеров фестиваля.



Участники, выбравшие тему «Цифровой мир в кадре», подготовили видеозарисовки об устройстве интернета и правилах поведения в онлайн-пространстве. Также в эту номинацию вошли фильмы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Победителем стала лента «Лучшее юридическое» студентов Саратовской юридической академии. С помощью нейросети авторы оживили архивные фотографии и рассказали историю вуза.



Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала компании «Ростелеком»:



— Современные цифровые решения дают безграничные возможности для творчества. Нейросети могут генерировать реалистичные изображения людей и окружающего мира, озвучивать фильмы или создавать спецэффекты. Мы рады поддержать начинающих авторов, изучающих новые технологии производства контента. Ребята делают первые шаги в профессии и в будущем смогут стать востребованными специалистами киноиндустрии.



«Ростелеком» провел для участников фестиваля экскурсию по выставке, посвященной истории связи в регионе, и организовал турнир по настольной игре «Безопасный интернет».



Ирина Бережная, исполнительный директор фестиваля «Киновертикаль»:



— «Киновертикаль» — не просто конкурс, это площадка для творческого развития юных режиссеров, сценаристов и операторов. В программу вошли показы и обсуждения фильмов профессиональных авторов, мастер-классы по актерскому мастерству и созданию анимационного кино, посещение музеев и саратовских достопримечательностей. Мы благодарны всем партнерам фестиваля, которые помогли нам организовать такое масштабное культурное событие.



Награды и призы «Киновертикали» победителям вручили известные кинематографисты и общественные деятели, в том числе директор Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» Татьяна Зорина и режиссер Глеб Пускепалис.



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