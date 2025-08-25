Энгельс отмечает День города

В Энгельсе 25 августа стартовали мероприятия, посвященные 278-летию со Дня рождения города Энгельса.
Традиционно они начались с торжественного открытия Доски Почета, — сообщает местная администрация.
Глава района Максим Леонов поздравил лучших представителей предприятий и учреждений и вручил им Почетные свидетельства о занесении на Доску Почёта.
В рамках праздника состоится открытый фестиваль национальных культур «Дружба народов», который пройдет в ЦНТ «Дружба».
Завершится праздничная неделя яркой концертной программой и лазерным шоу. Программа Дня города — здесь.