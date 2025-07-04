Энгельсские целевики получат единовременные выплаты при трудоустройстве

По поручению губернатора Романа Бусаргина муниципальная власть ведет активную работу по привлечению молодых кадров в образование и здравоохранение. В районе действует ряд льгот, как для выпускников общеобразовательных учреждений, только поступающих на целевое обучение, так и для целевиков, которые уже получили профессию и готовятся выйти на работу в энгельсские школы, больницы и поликлиники.

-Наш район первым в области ввел единовременные выплаты для молодых врачей и педагогов, обучавшихся по целевому направлению. 300 тысяч рублей муниципалитет выплатит при трудоустройстве в сельской местности, 200 тысяч рублей – в черте города, — сообщил Глава района.