Энгельсское предприятие инвестирует более 150 млн рублей в импортозамещение комплектующих

Энгельсское предприятие «Полипластик» в 2026 году направит более 150 миллионов рублей на модернизацию оборудования.

Приоритет — российские и дружественные решения в рамках импортозамещения, начатого пять лет назад. На сегодня завод полностью отказался от импорта по ряду оснастки: фильеры, гильзы, шнеки и баррели теперь отечественные.

Доля систем дозирования, грануляции и приводов из РФ и дружественных стран достигла 50–60%, сообщил исполнительный директор Александр Блескин. Главная сложность — отсутствие комплексных экструзионных линий российского производства. Для их создания компания наращивает кооперацию с отечественными машиностроителями.

В феврале заключён договор с компанией МАНРО на поставку лабораторной линии с локализацией 50%. Также тестируются стальные порошковые элементы российского производства. Работа по замещению импорта продолжается.

Ольга Сергеева