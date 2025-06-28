Энгельсской молодежи власти приготовили подарок

Обновленное современное пространство ко Дню города получат в подарок ребята МБУ «Клуб Энгельсская молодежь».

Капитальный ремонт здания проводится в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

— В настоящее время проводятся завершающие работы в помещениях. Закуплены столы, стулья, компьютерная техника и другое оборудование. На прилегающей к Дому молодежи уличной территории, идёт благоустройство молодежного парка. В Доме молодежи ребята планируют организацию таких пространств, как коворкинг-центр, проектный офис, кибер-клуб и территория для досуга, — написал в своем ТГ-канале глава района Максим Леонов.