Евгений Ковалев: Каждый раз поражаюсь мужеству участников фестиваля «Паруса Духа»

Депутат Саратовской областной Думы, координатор проекта «Единая страна — Доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев принял участие в торжественном открытии VI инклюзивного парусного фестиваля «Волжская Венеция» в Саратове

Сегодня на набережной Саратова состоялось торжественное открытие VI инклюзивного парусного фестиваля «Волжская Венеция», проходящего в рамках всероссийского проекта «Паруса Духа в атомных городах». В мероприятии принял участие депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, который тепло поприветствовал всех собравшихся и обратился с напутственными словами к участникам.

«Уже не первый год с радостью участвую в этом особенном мероприятии, приветствуя участников, — отметил Евгений Ковалев. — И каждый раз поражаюсь силе духа, мужеству и единству, которые царят здесь. Люди с ограниченными возможностями, ветераны атомной отрасли, добровольцы, участники СВО — все они выходят на воду вместе, показывая, что настоящая сила — внутри нас».

Фестиваль приурочен сразу к двум важным датам — 80-летию атомной промышленности и Году защитника Отечества. Он является не просто спортивным событием, а ярким примером гуманитарного проекта, объединяющего людей разных возрастов и судеб.

«Спасибо организаторам за поддержку и развитие этой важной инициативы! Вы создаёте не просто мероприятие, а пространство, где царит тепло, понимание и уважение, — добавил Ковалев. — От всей души желаю участникам попутного ветра, ярких эмоций и душевной силы, которая всегда ведёт вперёд».

Фестиваль «Волжская Венеция» традиционно собирает большое количество участников и зрителей, становясь заметным событием в культурной и общественной жизни региона.