Ежедневно дороги Саратовской области убирают от снега 1500 единиц спецтехники

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл совещание по оперативной обстановке в регионе.

Отмечено, что за новогодние праздники только в Саратове выпало 64 см снега, и синоптики прогнозируют продолжение осадков.

Перед дорожными и коммунальными службами поставлена задача круглосуточной работы по вывозу снега и расчистке территорий, особое внимание — проездам к социальным объектам. Подчёркивается личная ответственность глав муниципалитетов.

На данный момент в регионе задействовано около 1500 единиц дорожной техники, использовано более 30 тыс. тонн противогололёдных материалов. Все дороги открыты. Для вывоза мусора работает более 500 единиц спецтехники, а обращения граждан направляются подрядчикам для ускоренной обработки. Контроль за работой управляющих компаний усилен.

Алиса Эай