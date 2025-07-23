Фестиваль «Палитра ремесел»: Саратовцев ждёт новая площадка и 600 авторов





В этом году самый ожидаемый летний VIII Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» поставит новый рекорд по количеству участников. 600 авторов уникальных изделий из 28 регионов России, 23 районов Саратовской области представят свои работы. Также заявки поступили из республики Казахстан.

Фестиваль пройдет с 15 по 17 августа в Саратове.

Организует мероприятие Палата ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона. В этом году оно пройдет под девизом «Ремесло живёт дорогами».

Девиз отражает жизнь мастеров, которые часто ездят по стране от ярмарки к ярмарке, от фестиваля к фестивалю.

Гостей фестиваля традиционно ждет арт-ярмарка изделий ручной работы, художественная галерея и культурно-развлекательная программа. Будут открыты тематические площадки, модные показы, запланировано более 100 наименований творческих мастер-классов для взрослых и детей, игры, активности от партнеров и спонсоров.

Также будет открыта новая площадка — «Литературно-краеведческая гостиная». Об истории Саратовской области через призму народно-художественных промыслов расскажут ведущие региональные издательства и авторы книг.

В рамках фестиваля также будут подведены итоги детского конкурса по вязанию «Маленькие мастера».