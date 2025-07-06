Фонд «Единение» завершил проектные интенсивы «Созидай»

Фонд «Единение» при поддержке Фонда президентских грантов завершил серию проектных интенсивов в рамках проекта «Акселератор детских и молодёжных инициатив «Созидай».

Образовательный курс, включающий элементы конкурса, был направлен на обучение молодых людей из Саратовской области основам социального проектирования.

Участники представили свои проекты на выставке-конкурсе, а лучшие из них будут опубликованы в методическом сборнике перспективных социально значимых идей для дальнейшего тиражирования, — сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.