Футболисты «Челябинска» вдесятером выиграли «всухую» у «Сокола» в матче Первой лиги

«Челябинск» на выезде обыграл саратовский «Сокол» в матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Рамазан Гаджимурадов на 29-й минуте. На 59-й минуте защитник гостей Хетаг Кочиев получил вторую желтую карточку и был удален.

«Челябинск» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сокол» (16 очков) идет на 17-й строчке, не побеждая на протяжении шести туров.

В следующем туре 7 марта «Челябинск» примет костромской «Спартак», а «Сокол» сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского.

Ольга Сергеева