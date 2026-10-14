Футбольная команда ПИУ РАНХиГС стала чемпионом Саратовской областной студенческой футбольной лиги

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Завершился второй сезон Саратовской областной студенческой футбольной лиги. По его итогам команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС заняла первое место в соревнованиях в формате 11×11 и второе место в формате 8×8.

В личном зачёте футболисты ПИУ РАНХиГС также добились успеха: Никита Волчев признан лучшим игроком сезона, а Артём Белов ‒ лучшим защитником.

Победителями специального трека «Больше, чем сердце команды» стали волонтёры Лариса Зайнидинова, Ангелина Тимофеева и Полина Дюнова. Они отправятся на стажировку в крупнейшую волонтёрскую организацию России ‒ Ассоциацию «Добро.рф».

Никита Волчев отметил, что его индивидуальная награда — результат работы всей команды: «Лучший игрок сезона ‒ звучит круто, но это победа всей команды! Каждый в нашем составе делал разницу: кто-то спасал в защите, кто-то отдавал идеальные передачи, кто-то забивал в самый нужный момент. Эта награда ‒ наша общая. Горжусь быть частью такой слаженной команды!»

Подведение итогов сезона состоялось на базе СОК «Протон-Арена». Награды чемпионам вручили молодёжный министр спорта Саратовской области Даниил Деденев и директор Спортивной школы по футболу «Сокол» Дмитрий Бобков.

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