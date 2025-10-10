Гарантийный фонд расширяет перечень своих партнеров

Одним из стратегических направлений деятельности Гарантийного фонда Саратовской области является расширение партнерской сети финансовых организаций, осуществляющих кредитование малого и среднего предпринимательства.

Формирование широкого круга банков – партнеров дает возможность предпринимателям региона получить кредиты, банковские гарантии или лизинг с государственной поддержкой в любом из ближайших отделений или филиалов финансовой организации, заключившей соглашение о сотрудничестве с Фондом.

В сентябре текущего года Гарантийный фонд заключил соглашение о сотрудничестве с ББР Банк (АО), что дает возможность клиентам этих организаций получить финансирование под поручительство Фонда, в том числе и на льготных условиях, в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Помимо ББР Банк (АО) Гарантийный фонд сотрудничает с еще 19 финансово-кредитными организациями.

В этом году с нашей поддержкой уже получили финансирование 51 предприниматель на сумму 1,5 млрд. рублей.Напомним: Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии.

Процентная ставка составляет 0,75% годовых для производства, сельского хозяйства, сферы услуг, 1,00% для сферы торговли. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей.Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте Фонда https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.