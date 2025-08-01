Гастроблогер объяснила ценообразование в нашумевшей пекарне

Гастроблогер Мария в своём телеграм-канале «География в тарелке» объяснила, почему в нашумевшей саратовской пекарне «Небо сойки» высокие цены.

Кулинар начала с хвалебного отзыва. Некоторое время назад женщина писала про хорошее качество напитков и еды, которое предлагает заведение. «Я тоже считаю, что у них лучшие круассаны в городе. Да, цены кусачие, но если готовить из хороших продуктов, то ценообразование понятно», — подытожила она.

Вывод о качественном сырье сделан не только благодаря вкусу. Мария побывала на кухне пекарни и самолично наблюдала за изготовлением пышных булочек и нежных круассанов.

Фото: соцсети