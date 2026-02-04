Газификацию в Саратовской области обсудили на совещании под руководством губернатора

В правительстве Саратовской области под руководством Губернатора Романа Бусаргина состоялось совещание, посвященное вопросам газификации региона.

В мероприятии принял участие генеральный директор саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Башунов.

В ходе совещания было отмечено, что в 2025 году в регионе велось активное строительство газовой инфраструктуры в рамках президентской программы социальной газификации. Так, компаниями «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» было построено более 95 км газовых сетей для догазификации домовладений граждан. Всего с начала реализации программы в области обеспечена техническая возможность подключения к природному газу для 8,8 тыс. домов. Мероприятия реализуются в 473 населенных пунктах региона. При этом наибольшее количество заявок на догазификацию поступило от жителей МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов.

Также участники встречи обсудили итоги исполнения Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области ПАО «Газпром» за период с 2021 по 2025 годы. По итогам пятилетней программы построено 56 км межпоселковых газопроводов высокого давления. В результате на сетевой газ переведено более 600 домовладений, а также создана техническая возможность подключения ещё более 200 домовладений. Кроме того, завершено проектирование 34 межпоселковых газопроводов и 29 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 300 км.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области в 2025 году завершено строительство распределительных сетей общей протяженностью более 10 км. Возможность подключиться к сетевому газу появилась у жителей с. Белогорское Красноармейского района, с. Лопатино Балашовского района, д. Шевыревка Гагаринского района.

Особое внимание было уделено региональным мерам социальной поддержки. Для льготных категорий граждан предусмотрена единовременная выплата до 150 тыс. рублей на строительство газопроводов внутри земельного участка и приобретение газового оборудования. На эти же цели могут быть направлены средства регионального материнского капитала.