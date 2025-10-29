Газовики и сотрудники МЧС рассказали жителям о правилах пользования газовыми печами

С начала 2025 года специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Саратовской области в рамках межведомственных рейдов посетили более 15 тысяч домовладений, где установлены отопительные газовые печи.

В ходе профилактических мероприятий специалисты не только оценивали техническое состояние печей, но и проводили

индивидуальные инструктажи, объясняли, как действовать в экстренных ситуациях и отвечали на вопросы жителей.

Главная задача рейдов – не только выявить возможные технические несоответствия, но и напомнить потребителям газа основные правила безопасного использования оборудования.

Особое внимание было уделено шиберу – это заслонка, которая находится в дымоходе и в закрытом состоянии перекрывает его. Нельзя эксплуатировать печь при закрытом шибере, так как продукты сгорания газа, в том числе угарный газ, попадают в помещение, что становится причиной отравления.

Помимо этого газовики порекомендовали использовать горелки с автоматикой безопасности, защитные функции которых отключают устройство при отсутствии тяги или пламени, сохраняя жизнь и здоровье жильцов.