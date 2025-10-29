Саратовский завод обеспечит рынок коническими подшипниками

Саратовское предприятие по производству подшипников ООО «ЕПК — Бренко Подшипниковая Компания» является одним из примеров реализации на практике механизма государственной меры поддержки — специального инвестиционного контракта.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Получая налоговые льготы и помощь со стороны регионального правительства, предприятие внедряет уникальную технологию изготовления деталей для железнодорожного транспорта. Объем инвестиций превышает 2,2 млрд рублей.

Вышеназванная производственная линия уже запущена и будет расширяться. Она роботизирована и имеет полный цикл. Технология позволяет в несколько раз повысить грузоподъемность и увеличить ресурс использования деталей в сравнении с предшествующей версией. Самое главное — создаются новые рабочие места.

Предприятие планирует обеспечивать 80% российского рынка коническими подшипниками. Договорились, что после завершения данного инвестиционного контракта детально обсудим дальнейшее сотрудничество в рамках этого же механизма, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф