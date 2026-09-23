«Газпром межрегионгаз Саратов» предлагает абонентам получать электронные квитанции

«Газпром межрегионгаз Саратов» предлагает своим абонентам подключить электронную квитанцию – удобный способ получать платежные документы в цифровом формате.



Электронная квитанция содержит ту же информацию, что и бумажный платежный документ. Она поступает на электронную почту, не требует хранения бумажных экземпляров и остается доступной в любое время с компьютера или мобильного устройства.

В электронном платежном документе также предусмотрена ссылка для оплаты. Таким образом, абонент может получить квитанцию и сразу перейти к оплате газа онлайн.



«Цифровая квитанция – надежная и понятная альтернатива бумаге. А еще это простой способ внести свой вклад в сохранение природных ресурсов», – отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.



Подключить электронную квитанцию можно в Личном кабинете абонента, на сайте или в клиентском центре компании.