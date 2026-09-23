Панков: В Калининском районе живут настоящие патриоты своей малой Родины

По приглашению жителей Николай Панков посетил село Колокольцовка Калининского района. В местном музее «Вишневый сад» бережно хранят традиции и историю села.

«Зайдя в дом-музей, многие вспоминают своё детство. А молодое поколение узнаёт много нового про обустройство быта у сельчан. Музей пользуется популярностью как среди жителей района, так и среди гостей Калининска. Его содержат социально ответственные аграрии, которые ведут хозяйство в Колокольцовке. Знаком с этой семьей более 30 лет. Они настоящие патриоты своей малой Родины, как и все жители Колокольцовки.

Добавлю, местная школа может стать примером для многих. Коллектив содержит её с любовью — в чистоте и идеальном порядке.

У жителей Колокольцовки возникают вопросы о состоянии местного дома культуры. Людям, которые так бережно относятся к родному селу, всегда хочется помогать. Поэтому совместно с профильными ведомствами будем искать решение проблемы», — рассказал Николай Панков.

Также Николай Панков поблагодарил работников местного хозяйства за добросовестный труд в ходе уборочной кампании.

«Калининский район в лидерах по сбору зерна в текущем году. И в этом большой вклад работников местного хозяйства. Спасибо вам большое за труд на земле», — обратился к аграриям депутат Госдумы.