«Газпром трансгаз Саратов» готовит газотранспортную систему к работе в осенне-зимний период

erid 2W5zFHjANgq



В филиалах «Газпром трансгаз Саратов» продолжается плановая подготовка производственных объектов к работе в предстоящий осенне-зимний период.

К началу холодов специалисты компании выполнят комплекс из более чем 1400 регламентных, профилактических, ремонтных и диагностических мероприятий. В их числе: ревизия, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, диагностика и тестовые испытания основного и вспомогательного оборудования.

Особое внимание уделяется техническому состоянию магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций, систем энергоснабжения, связи, автоматизации, телемеханики, а также иного оборудования, задействованного в обеспечении бесперебойной транспортировки газа.

Специалисты производственных подразделений предприятия приняли участие в трех комплексах планово-предупредительных работ (ППР) ПАО «Газпром», завершив работы в установленные сроки. Кроме того, выполняется годовой план по устранению дефектов на газопроводах, выявленных по результатам внутритрубной дефектоскопии.

В рамках десяти программ технического диагностирования магистральных газопроводов и компрессорных станций по итогам первого полугодия достигнуты значимые результаты по ряду ключевых направлений. Так, на особом контроле выполнение обследования технологических отверстий на линейных частях магистральных газопроводов. В полном объеме реализованы программы диагностики тройников на компрессорных станциях и обследования емкостей сбора конденсата, а также устранены все выявленные повреждения изоляционного покрытия участков газопроводов по результатам коррозионного контроля.

Продолжаются работы по диагностике крановых узлов. Обследованы более половины переходов газопроводов через железнодорожные пути, а также 98 объектов газораспределительных и 7 объектов компрессорных станций.

Среди плановых работ — пополнение запаса труб, соединительных деталей, топлива, горюче-смазочных материалов, метанола, одоранта и химреагентов. Тщательному обследованию и, при необходимости ремонту и доукомплектованию, подлежит автомобильная и спецтехника.

Проводимые работы направлены на поддержание устойчивого функционирования производственных объектов, повышение надежности технологического оборудования, обеспечение промышленной безопасности и готовности персонала к работе в период максимальных сезонных нагрузок.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду — это комплексная системная работа, которую мы проводим заблаговременно и держим на постоянном контроле. Наша основная задача — обеспечить надежную, безопасную и бесперебойную транспортировку газа и его поставку потребителям в период повышенных сезонных нагрузок», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов.

Реклама

ИНН6453010110