Соцфонд разъяснил саратовцам правила учёта ухода за больными родственниками

Уход за родственником станет уважительной причиной для получения единого пособия.

В Пенсионном фонде России разъяснили новые правила назначения единого пособия, которые вступают в силу с 21 июля. Теперь официально оформленный уход за членом семьи будет признаваться уважительной причиной отсутствия собственных доходов у заявителя.

Правило распространяется на тех, кто осуществляет постоянный присмотр за:

лицами, достигшими 80-летнего возраста;

гражданами с инвалидностью I группы;

людьми, нуждающимися в уходе по медицинским показаниям.

Чтобы этот период не засчитывался как «нулевой доход», необходимо соблюдение двух условий:

Забота должна осуществляться о близком родственнике (дети, родители, братья/сёстры, бабушки/дедушки или внуки). Факт ухода должен быть официально зарегистрирован в Пенсионном фонде.



Для установления степени родства заявителю необходимо предоставить документы в клиентскую службу ПФР, куда подавалось заявление. В перечень входят свидетельства о рождении, браке или другие справки, подтверждающие семейные связи.

Ольга Сергеева