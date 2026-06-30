Соцфонд разъяснил саратовцам правила учёта ухода за больными родственниками

Уход за родственником станет уважительной причиной для получения единого пособия.
В Пенсионном фонде России разъяснили новые правила назначения единого пособия, которые вступают в силу с 21 июля. Теперь официально оформленный уход за членом семьи будет признаваться уважительной причиной отсутствия собственных доходов у заявителя.
Правило распространяется на тех, кто осуществляет постоянный присмотр за:
- лицами, достигшими 80-летнего возраста;
- гражданами с инвалидностью I группы;
- людьми, нуждающимися в уходе по медицинским показаниям.
Чтобы этот период не засчитывался как «нулевой доход», необходимо соблюдение двух условий:
- Забота должна осуществляться о близком родственнике (дети, родители, братья/сёстры, бабушки/дедушки или внуки).
- Факт ухода должен быть официально зарегистрирован в Пенсионном фонде.
Для установления степени родства заявителю необходимо предоставить документы в клиентскую службу ПФР, куда подавалось заявление. В перечень входят свидетельства о рождении, браке или другие справки, подтверждающие семейные связи.
Ольга Сергеева