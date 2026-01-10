Гидрометцентр предупредил о сильных снегопадах и метели в Саратовской области

Гидрометцентр объявил предупреждение об ухудшении погодных условий в Саратовской области с 10 по 12 января.

В регионе ожидаются туман, сильный снегопад, метель, гололедица и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с, что может привести к образованию снежных заносов на дорогах.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также воздержаться от необязательных поездок. Пешеходам следует быть особенно внимательными.

При необходимости экстренной помощи жители могут круглосуточно обращаться в ЕДДС по телефонам: 56-71-29 или 95-42-23.

Ольга Сергеева