Губернатор пообещал обеспечить проезд к храму в Чириково.

На встрече Романа Бусаргина с депутатами фракции «Единая Россия» подняли вопрос строительства дороги к восстановленному храму Казанской иконы Божией Матери в селе Чириково Турковского района. Тему подняла депутат заксобрания, региональный коррдинатор «Женского движения ЕР», гендиректор «Волга-Медиа» Мария Усова.

Сейчас три километра грунтовки до въезда в село полностью отрезают Чириково от цивилизации — добраться можно только летом в хорошую погоду. Своими силами муниципалитету не справиться, нужна региональная поддержка для щебенения участка. Это даст толчок внутреннему туризму — даже сейчас на крупные церковные праздники сюда приезжают тысячи верующих со всей страны, — отметила Усова в своем канале в Макс.

Глава региона заверил, что вопрос с проездом будет решён. Также на встрече затронули поддержку участников СВО и их семей, модернизацию образовательных учреждений — ни одна проблема не осталась без внимания.