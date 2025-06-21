Глава Саратова Исаев приглашает горожан на стадионы

Мэр Саратова Михаил Исаев посетил обновлённый стадион «Волга».

Во время рабочей поездки в Заводской район он осмотрел стадион «Волга», где с утра до вечера занимаются сотни горожан. Объект, модернизированный при поддержке Вячеслава Володина, стал популярной спортивной площадкой с искусственными полями и тренажёрами.

«Стадионы должны быть в идеальном состоянии, чтобы мотивировать людей к здоровому образу жизни», — подчеркнул градоначальник. Он напомнил, что спортивные площадки доступны для всех с 6:00 до 12:00 и с 15:00 до 22:00.