Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о падении наледи на женщину с галереи «Каштан»

Речь идет об инциденте с травмированием жительницы Саратова в результате падения наледи с кровли коммерческого здания на улице Вавилова. Пострадавшая госпитализирована.

В СУ СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Ивану Михайлину доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 2 марта текущего года на 55-летнюю женщину упала снежная масса и наледь с крыши дома № 6 по улице Вавилова в Саратове, в котором расположена галерея «Каштан».

Здание считается одним из активов бизнесмена Сергея Курихина, ранее осужденного за использование поддельных документов для получения оружия и лишенного депутатского мандата за недостоверные декларации.

В прошлом году Арбитражный суд Саратовской области принял решение о сносе нескольких объектов на территории загородного клуба «Роджер», который также считается одним из активов Курихина. Также у его семьи изъяли в госсобственность здание, построенное на земле музея Федина.