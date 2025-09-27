Главе СКР доложат по делу о ненадлежащем медицинском обеспечении саратовского инвалида

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении медицинских прав инвалида в Саратовской области.

По информации СКР, местный житель, нуждающийся в жизненно важном лекарстве, долгое время не может его получить, что привело к ухудшению его здоровья. Несмотря на вступившее в силу судебное решение об обеспечении препаратом, оно не исполняется.

Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело. Его начальник Дмитрий Костин обязан доложить Бастрыкину о ходе и результатах расследования.

Ольга Сергеева