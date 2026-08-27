Главный лесничий Вязовского лесничества рассказала юннатам об экосистеме леса

В детском лагере имени В. Дубинина, который находится в селе Вязовка Татищевского района, завершился Региональный слёт Юннатов Первых.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Юннаты Первых» и объединило активные клубы юных натуралистов, юннатские семьи и наставников Движения Первых — всего в слёте приняли участие 70 человек. Среди них были и ребята из школьных лесничеств региона, — сообщает министерство природы и экологии Саратовской области.

В течение трех дней участники изучали природу, применяли знания в деле, решали экологические задачи, обменивались опытом, проходили «Экоквест», экспедицию «Экотропа Первых» и даже полосу препятствий «Гонка героев».

Особое место в программе заняли образовательные блоки. Один из них специально для юннатов и их близких подготовила главный лесничий Вязовского лесничества Наталья Лекомцева.

В своей лекции она раскрыла тему лесной экосистемы. Слушатели узнали, из чего состоит эта экосистема, как функционирует и меняется под влиянием природных и антропогенных факторов. Лектор подчеркнула важность сохранения природного богатства, поделилась информацией о мерах, которые для этого реализует Саратовская область.

Доклад был дополнен наглядными иллюстрациями, а главным «экспонатом» стала сама окружающая природа: лес вокруг лагеря — настоящий результат кропотливой работы нескольких поколений лесоводов.

Образовательный блок высоко оценили и дети, и организаторы, назвав его одним из самых интересных. За вклад в организацию и проведение слета Наталье Лекомцевой вручили Благодарственное письмо.

Ольга Сергеева

Фото: минприроды и экологии региона