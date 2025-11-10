Глобальная замена коммуникаций ждет регион

В Саратовской области стартовала программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на которую выделено более 2 млрд рублей.

Средства будут направлены на обновление сетей в 17 городах региона в течение трех лет.

Как отметил председатель общественного совета при правительстве по вопросам ЖКХ Максим Марков, это позволит перейти от точечного ремонта к системному обновлению изношенных коммуникаций. Он подчеркнул важность информирования жителей о графиках работ для минимизации неудобств и обеспечения общественного контроля за подрядчиками.

Программа реализуется в рамках казначейского инфраструктурного кредита по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

Ольга Сергеева