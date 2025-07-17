Голос Первого канала Кирилл Лопаткин спустя 20 лет исполнил загаданную в Саратове мечту

Детская мечта саратовского диктора сбылась спустя 20 лет.

Кирилл Лопаткин, официальный голос Первого канала, исполнил обещание, данное отцу в детстве.

Когда-то давно в саратовском трамвае мальчик, ставший в последствии «звездой» ТВ, мечтал четко объявлять остановки — и теперь его голос звучит во всем электротранспорте города.

«Папы уже нет, но я сделал это для него и для земляков», — признался Лопаткин в соцсетях, разместив видео об этом. Трогательная история вызвала волну теплых откликов в соцсетях.