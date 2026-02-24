Гордума Саратова одобрила переход Исаева в областное правительство

Депутаты Саратовской городской Думы поддержали инициативу губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора.

«Михаил Исаев — грамотный руководитель. Он хорошо знаком с работой органов власти нашего региона. Доказал свою эффективность на посту главы Саратова, наладил взаимодействие с различными структурами, в том числе депутатским корпусом. Думаю, эти качества и опыт работы на федеральном уровне помогут выстраивать работу областного центра по вверенным направлениям. Губернатор абсолютно прав: это самый подготовленный человек для должности вице-губернатора. Область получает управленца, который умеет не обещать, а делать», — Елена Злобнова.

«Знаю Михаила Александровича Исаева очень давно. У него огромный опыт работы на всех уровнях власти — от муниципального до федерального. Он отлично знает регион изнутри, понимает его реальные проблемы, а главное — готов их решать. Уверен, что накопленный опыт и трудолюбие помогут ему на новом посту обеспечивать дальнейшее развитие нашей области.

Область от этого назначения только выиграет», — Владимир Островский.

«Я как депутат могу сказать одно — Михаил Исаев всегда работает для людей. Когда это необходимо, сам выезжает к жителям, разбирается на месте, вникает в каждую ситуацию. Он лично держит на контроле все проблемные вопросы, будь то работа транспорта, ремонт дорог или благоустройство. Он умеет слышать жителей и не боится принимать сложные решения, когда это в интересах горожан. Уверен, на новой должности он будет работать точно так же», — Вячеслав Тарасов.

Подготовила Ольга Сергеева