Госдолг Саратовской области за месяц вырос на 2,7 млрд

Государственный долг региона вырос до 47,45 млрд рублей.

Министерство финансов РФ опубликовало данные об обязательствах Саратовской области. В январе и феврале показатель держался на уровне 44,74 миллиарда рублей.

Таким образом, за первый месяц весны долг увеличился почти на 2,7 миллиарда — на эту сумму регион привлек бюджетных кредитов.

При этом задолженность муниципальных образований незначительно снизилась — с 16,51 до 16,48 миллиарда рублей. Долги муниципалитетов в структуру госдолга не входят.

Летом 2025 года правительство РФ списало Саратовской области 7,5 миллиарда рублей госдолга, а осенью — еще 4,81 миллиарда. В начале 2026 года в регионе заявили о планах привлечь 10 миллиардов рублей кредитных средств.

Ольга Сергеева