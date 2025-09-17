Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Документ об отказе от Европейской конвенции по предупреждению пыток был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Депутаты нижней палаты российского парламента поддержали его единогласно.

«У нас накопилось очень много претензий к Совету Европы. Они пытаются скрыть происходящее на Украине, поддерживают действия неонацистов. И нацистский режим появился на Украине именно при поддержке европейских государств», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Наталья Мерайеф