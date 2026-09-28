Грибное производство, туризм и досуг: Советский район презентовал свои инвестпроекты

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области рассказали об инвестиционных возможностях Советского района.

Спикеры осветили экономическое положение муниципалитета, текущие проекты и свободные площадки для предпринимателей. По данным министерства, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал района достиг 436,1 млн рублей, а в портфеле муниципалитета — 17 проектов на сумму около 489,7 млн рублей.

Среди перспективных направлений — создание предприятия по фасовке круп, развитие грибного производства, туристической и досуговой инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено социальной и сервисной сферам: планируется строительство СТО для грузового транспорта с объектами придорожного сервиса и семейного спортивно-оздоровительного комплекса.

Ольга Сергеева