Грузовик сбил женщину на 3-й Дачной в Саратове

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пешехода произошло 9 июля в областном центре.

Инцидент зарегистрирован ГАИ в 13:50 на улице Международной, около дома №4 «а», недалеко от социальной автозаправки.

По данным городской дорожной полиции, 37-летний водитель КамАЗа совершил наезд на женщину. Позже было установлено, что пострадавшей оказалась 70-летняя местная жительница. Её с травмами доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется определению точного места наезда, проверке соблюдения правил дорожного движения обеими сторонами, а также техническому состоянию транспортного средства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ведётся административное расследование.