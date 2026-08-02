Губернатор Бусаргин сообщил о пострадавших при ночной атаке БПЛА на Саратовскую область

В ночь на воскресенье, 2 августа, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На месте работают все оперативные службы. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Накануне Министерство обороны России сообщило о 152 сбитых беспилотниках ВСУ за день.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о четырёх пострадавших и сгоревшем автомобиле в результате атак дронов. Подробности о происшествии в Саратовской области уточняются.