Губернатор Бусаргин указал на отстающие районы по набору целевиков

В Саратовской области губернатор Роман Бусаргин провел совещание, посвященное набору целевиков на педагогические и медицинские направления в вузы и колледжи региона.

Он поручил каждому муниципалитету сформировать списки абитуриентов, которые после обучения будут работать в районных учреждениях.

Квота на педагогические направления составляет 164 места, на медицинские — 700. Особое внимание губернатор уделил Балаковскому, Дергачевскому, Ершовскому, Перелюбскому, Питерскому и Татищевскому районам, где необходимо устранить отставание по набору целевиков.