Губернатор наградил четырёх саратовцев за заслуги

Губернатор наградил саратовцев за заслуги

Роман Бусаргин подписал указы о награждении жителей области. Первый заместитель руководителя регионального следственного управления Иван Михайлин и предприниматель из Новоузенского района Михаил Кулаков получили медали за помощь в СВО.

Председатель экологического клуба «Хвалынские холмы» Виталий Кошкин удостоен знака «За любовь к родной земле», а Заведующая отделением детской городской поликлиники №8 Ольга Жиркова — губернаторской награды за профессиональные успехи.

Торжественное вручение состоится в ближайшие дни.