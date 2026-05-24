Губернатор обсудил с Героем России интеграцию участников СВО в органы региональной власти

Роман Бусаргин обсудил с Героем РФ Мирланом Джумагалиевым вопросы поддержки участников СВО.

Военнослужащий сейчас находится в отпуске на малой родине. Он вошёл в число финалистов региональной кадровой программы «Наши герои» и после выполнения боевых задач начнёт обучение.

Мирлан Джумагалиев — уроженец посёлка Нива Питерского района. Участвовал в военной операции в Сирии и в СВО, где проявил мужество и самоотверженность. В 2024 году удостоен звания Героя Российской Федерации, в 2025‑м досрочно получил звание полковника. В этом году возглавил колонну участников СВО на параде Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор поблагодарил офицера за службу и отметил, что его опыт укрепит управленческую систему региона.

