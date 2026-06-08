Губернатор Бусаргин поручил следить за сроками отключений ГВС у саратовцев

Роман Бусаргин потребовал соблюдать сроки ремонта сетей горячего водоснабжения.

Губернатор Саратовской области поручил специалистам строго соблюдать нормативы при проведении ремонтных работ на сетях ГВС. Он призвал активно взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, напомнив, что за срыв сроков предусмотрены денежные взыскания.

Особое внимание глава региона уделил работе с населением: все обращения на горячие линии должны отрабатываться максимально оперативно. Контроль за ситуацией возложен на министерство ЖКХ и Госжилинспекцию.

Ольга Сергеева