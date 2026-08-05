Губернатор рассказал про эпидемиологическую обстановку в Саратовской области летом

Роман Бусаргин и глава Роспотребнадзора обсудили эпидемиологическую безопасность региона.
Губернатор Саратовской области провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Николаем Павловым. Главной темой стало эпидемиологическое благополучие региона.
По словам главы области, ситуация остаётся стабильной. Ежедневно проводятся профилактические мероприятия против инфекций, переносимых мелкими млекопитающими. Особое внимание — природному парку «Кумысная поляна»: губернатор поручил наращивать объёмы обработки территорий. Власти готовы оперативно реагировать на любые риски, механизмы действий уже отработаны.
Кроме того, на встрече затронули тему цифровой маркировки товаров. Как сообщил Николай Павлов, в регионе улучшилось соблюдение требований к работе с системой «Честный знак».
Информация опубликована в Макс-канале пресс-службы регионального правительства.
Ольга Сергеева