Губернатор рассказал про эпидемиологическую обстановку в Саратовской области летом

Роман Бусаргин и глава Роспотребнадзора обсудили эпидемиологическую безопасность региона.

Губернатор Саратовской области провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Николаем Павловым. Главной темой стало эпидемиологическое благополучие региона.

По словам главы области, ситуация остаётся стабильной. Ежедневно проводятся профилактические мероприятия против инфекций, переносимых мелкими млекопитающими. Особое внимание — природному парку «Кумысная поляна»: губернатор поручил наращивать объёмы обработки территорий. Власти готовы оперативно реагировать на любые риски, механизмы действий уже отработаны.

Кроме того, на встрече затронули тему цифровой маркировки товаров. Как сообщил Николай Павлов, в регионе улучшилось соблюдение требований к работе с системой «Честный знак».

Информация опубликована в Макс-канале пресс-службы регионального правительства.

Ольга Сергеева