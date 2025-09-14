Губернатор Роман Бусаргин отметил динамичное развитие Саратова

Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовцев с 435-летием города, отметив вклад горожан в его развитие.

Он подчеркнул, что область поддерживает муниципалитет в благоустройстве. В этом году на центральных улицах высадят 950 крупномеров, переводят автобусные маршруты на брутто-контракты и выделили более 1,5 млрд рублей на ремонт сетей водоканала.

Особое внимание уделено обновлению парка Победы: создана экотропа, заменено покрытие, отремонтированы дороги и установлен новый памятник.

Бусаргин напомнил о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести» и поблагодарил ветеранов и участников СВО. Он пожелал городу дальнейшего преображения.