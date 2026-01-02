Губернатор Саратовской области ночью объявил об угрозе атаки БПЛА

Над Саратовской областью в ночь на 2 января вновь была объявлена угроза атаки БПЛА.

Оповещение со ссылкой на данные Министерства обороны России сделал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что все экстренные службы приведены в состояние полной готовности, а в отдельных районах могут быть задействованы сирены системы оповещения.

Вскоре после официального предупреждения, в 00:09, аэропорт «Гагарин» ввёл временное ограничение на выполнение полётов. Воздушное сообщение с другими городами было приостановлено. В настоящее время аэропорт в Саратове работает в обычном режиме.

Сообщений и повреждениях и пострадавших в результате атаки украинских дронов на регион не поступало.

