Губернатор: Вопрос подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома необходимо держать на особом контроле

Вопрос подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома необходимо держать на особом контроле. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

В результате проверочных мероприятий управляющим компаниям и теплоснабжающим организациям объявлено 18 предупреждений из-за превышений 14-дневного срока отключения коммунальной услуги.



Глава региона потребовал от Госжилинспекции и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства проконтролировать выполнение перерасчета за горячую воду по тем жилым домам, где были зафиксированы отключения.