Хозяйка кафе «Арабелла» рассказала его историю

Владелица популярного Саратовского кафе «Арабелла» рассказала посетителям о его истории.

В один вечер таинственная завеса кафе открылась, и гости узнали, что ранее дом на Радищева принадлежал семье Франков. Семье известного философа Семена Людвиговича Франка, который преподавал философию в Санкт-Петербурге, а после женился на дочери владельца дома Татьяне Барцевой и устроился в СГУ. 20 лет назад женщина выкупила дом Франков и сделала из него ресторан, назвав его в честь места работы родственников Семëна Франка.

Слушатели узнали о подробностях саратовского семейства и попробовали блюда старорусской кухни.

Фото: соцсети