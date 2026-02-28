Игорь Молчанов: Продолжаем очищать Саратов от самостроя

Работу по очистке города от незаконных конструкций продолжаем.

Ещё будучи главой района, вплотную занимался этим вопросом — работа велась системно, и в масштабах города темпов в этой работе сбавлять не будем.

Профильным заместителям и архитекторам в районах необходимо проводить ежедневные обходы территорий. Любой объект в городе должен находиться строго в правовом поле и соответствовать архитектурному облику.

За прошедшую неделю демонтировано ещё 23 незаконных объекта. С начала года — уже 88: 62 гаража и 26 нестационарных торговых объектов. Снесены рекламные баннеры и конструкции на 6-м Соколовогорском проезде, в Алексеевском овраге, на ул. Огородной, 29а и пр. 50 лет Октября, 118а.

Сотрудники районных администраций и комитета муниципального контроля выявили ещё 63 нарушения — 56 гаражей и 7 торговых объектов.

Самострой и хаотичная реклама портят внешний облик города. Продолжим наводить порядок в этом направлении.