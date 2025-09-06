Имамы Саратовской области совершили экскурсию по достопримечательностям Балашова

Священнослужители прошли по исторической части города.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов.

Экскурсия состоялась 4 сентября 2025 года в рамках культурно-просветительской программы II Форума имамов Духовного управления мусульман Саратовской области.

Имамы также побывали в парке имени Куйбышева, ознакомились с мемориальным комплексом в честь погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн и посетили музеи.

В доме купца Е. М. Дьякова конца XIX века гости осмотрели предметы быта и убранства, отражающие самобытные традиции купечества российских регионов и ознакомились с экстерьером особняка, являющийся уникальным памятником деревянной архитектуры.

Также имамы посетили различные экспозиции краеведческого музея города, в том числе передвижную выставку «Свет памяти: Героика Великой Отечественной войны в мусульманских народах России». Данный проект создан Духовным управлением мусульман Российской Федерации в честь 80-летия Великой Победы и в рамках Года защитника Отечества. Он рассказывает о мусульманах-участниках ВОВ и путешествует по регионам нашей страны.

— За организацию Форума на высоком уровне и его проведение в течение трех дней выражаю большую благодарность имаму-мухтасибу Балашовского района Ильяс-хазрату Юнкину! — отметил Кузяхметов.