Инфляцию в Саратовской области летом оценили в 9,8%

По данным регионального отделения Банка России, годовой уровень инфляции в Саратовской области по состоянию на июль 2025 года достиг 9,8%.

Эта цифра, озвученная 29 августа, отражает рост цен на товары и услуги за последние двенадцать месяцев.

В течение самого июля прирост потребительских цен в регионе составил 0,5%. Методика расчета, которую применяет регулятор, основывается на сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Для сравнения, общероссийский показатель годовой инфляции за тот же период составил 8,8%. Целевым ориентиром Банка России остается возвращение к уровню в 4%.