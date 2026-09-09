Инженерные направления в лидерах: СГТУ рассказал об итогах набора 2026 года

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Приемная кампания 2026 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. подтвердила растущий интерес абитуриентов к инженерным направлениям подготовки и техническим специальностям. Школьники нового времени идут в мехатронику и робототехнику, информационную безопасность и машиностроение, прикладную математику и нефтегазовое дело. И, судя по результатам этого года, все чаще приходят в университет уже с пониманием того, чему хотят посвятить несколько следующих лет. СГТУ является опорным университетом двух крупнейших госкорпораций, Роскосмоса и Росатома, входит в топ-15% глобального агрегированного рейтинга, в котором представлены более 4000 вузов мира, а также в первую лигу ТОП-100 Национального агрегированного рейтинга.

26 августа в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове подвели предварительные итоги приемной кампании-2026. Гостем этой пресс-конференции стала проректор по учебной работе СГТУ имени Гагарина Ю.А. Ольга Борисовна Мизякина. Она подробно рассказала о том, как проходил прием в техническом университете, какие специальности оказались наиболее популярными и почему так важно заинтересовать будущего абитуриента еще со школьной скамьи.

Сам масштаб приема впечатляет. В этом году университет открыл набор на 80 программ бакалавриата и специалитета, а также более чем на 50 программ магистратуры. На них поступило свыше 43 тысяч заявлений от 13 тысяч абитуриентов. Причем речь идет далеко не только о выпускниках Саратовской области.

География поступающих в этом году заметно расширилась. Среди регионов и территорий, откуда в СГТУ подали заявления, были Тыва, Удмуртия, Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский и Краснодарский края, Калининградская, Смоленская, Рязанская и Калужская области. Университет, который готовит специалистов прежде всего для инженерной, промышленной и технологической сфер, становится точкой притяжения далеко за пределами своего региона.

При этом прием на бюджет был завершён полностью в основные сроки. На программы бакалавриата, специалитета и магистратуры бюджетной формы обучения уже зачислены 1608 первокурсников. С 1 сентября они присоединятся к большой университетской семье, насчитывающей свыше 22 тысяч человек. Еще 2606 человек, по словам Ольги Мизякиной, должны быть зачислены на программы высшего образования на платной основе.

Одной из примечательных особенностей приема 2026 года стало изменение требований к ряду инженерно-технических направлений. Для некоторых программ обязательным был результат ЕГЭ по физике.

«Мы хотим отметить, что к нам поступили стобалльники, которые представили результат ЕГЭ по физике именно 100 баллов, а также абитуриенты, которые продемонстрировали сумму ЕГЭ по трем предметам от 285 и выше», — отметила Ольга Борисовна Мизякина.

Сам средний балл ЕГЭ в СГТУ в этом году вырос. Инженерные направления сегодня выбирают ребята, которые готовы конкурировать за них на высоком уровне. В 2026 году заметно вырос поток победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Кроме того, СГТУ остается единственным вузом Саратовской области, который дает максимальные дополнительные баллы победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Есть и другой показательный факт: каждый пятый зачисленный первокурсник имеет школьную медаль или диплом СПО с отличием. Еще 13 % уже зачисленных первокурсников представили результаты ГТО, в том числе золотой или серебряный знак.

Для сильных абитуриентов действуют дополнительные меры поддержки. В числе таких возможностей Ольга Мизякина назвала дополнительную стипендию для талантливых абитуриентов в рамках программы «Созвездие Гагарина». Лучшие абитуриенты претендуют на дополнительную стипендию весь первый семестр обучения – с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года.

Самая яркая и при этом напряженная часть приемной кампании, пожалуй, видна в конкурсных цифрах. В этом году целый ряд инженерных специальностей оказался среди лидеров по числу заявлений на место и по проходным баллам. В числе самых востребованных оказались прикладная математика, информатика и нефтегазовое дело. Конкурс здесь составлял от 34 до 46 человек на место. Высокий интерес вызвали также направления: информационная безопасность, машиностроение, биотехнические системы, технологии землеустройства и кадастры.

Есть в этом списке и направление, которое особенно органично смотрится в техническом университете с сильной инженерной школой, а именно ядерная энергетика и технологии. СГТУ занимает 10-е место среди российских вузов по этому направлению по результатам исследования аналитического агентства РАЭКС.

Здесь хотелось бы отметить и другие достижения университета. Саратовский Политех второй год подряд становится победителем федерального конкурса Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве РФ на подготовку продвинутых ИТ-специалистов.

«Наш университет по праву носит название одного из ведущих IT-кластеров. И именно мы выиграли и в 2025 году, и в 2026 году грант для подготовки новой плеяды топ-специалистов в сфере IT», — подчеркнула Ольга Борисовна Мизякина.

В СГТУ уделяют серьезное внимание практико-ориентированной подготовке. Университет при поддержке индустриальных партнеров развивает учебно-технологическую инфраструктуру кластера «Смарт Инжиниринг», открывает корпоративные центры для подготовки элитных инженерных кадров. На отдельных направлениях особенно заметную роль играет целевое обучение. В этом году введенная детализированная целевая квота была выполнена на 80 %. Уже заключенные целевые договоры должны привести выпускников на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Но хороший профессиональный выбор редко возникает за несколько месяцев до подачи документов. На пресс-конференции отдельно говорили о том, насколько важно начинать знакомство с будущей профессией еще в школе, чтобы к моменту поступления у выпускника было не только представление о специальности, но и понимание, где он сможет применить полученные знания.

Одним из ключевых проектов университета стали Гагаринские классы. Они работают не только в Саратове, но и в муниципальных районах Саратовской области. Особое внимание университет уделяет сельским школам, а также школам Саратова и Энгельса. Проект реализуется с 2022 года по инициативе и под руководством ректора СГТУ, профессора Сергея Юрьевича Наумова.

Преподаватели Политеха проводят для школьников элективные занятия очно, онлайн и в смешанных форматах, знакомят их с инженерными направлениями и помогают еще до окончания школы понять, как устроено техническое образование. Причем речь идет не только о теории. Уже несколько лет учащиеся Гагаринских классов получают первую рабочую профессию, среди которых особой популярностью пользуется – оператор станков с ЧПУ. Такой подход дает школьнику возможность примерить профессию на себя еще до поступления. Это существенно меняет саму логику выбора.

«Наши абитуриенты очень осознанно в этом году выбирали такие сложные инженерные направления, как приборостроение, электроника, наноэлектроника, радиотехника, мехатроника и робототехника», — рассказала Ольга Мизякина.

Работает в Политехе и проект промышленного туризма для школьников. Ребят знакомят с индустриальными партнерами университета, в том числе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Для будущего абитуриента это еще одна возможность увидеть профессию не на картинке, а в реальной производственной среде, понять специфику работы и заранее определиться с направлением обучения.

Именно такой подход, когда знакомство с профессией начинается задолго до подачи документов, позволяет сделать выбор более осознанным. Школьник получает возможность заранее понять, какие предметы ему понадобятся для поступления, чем придется заниматься во время учебы, и где смогут пригодиться полученные знания после выпуска.

Поэтому напутствие Ольги Мизякиной будущим абитуриентам было вполне конкретным:

«Хочется, конечно, пожелать выпускникам уже 27-го года, чтобы они выбирали инженерные направления, поступали в Саратовский государственный технический университет – это вуз с большими возможностями», — сказала Ольга Мизякина в завершение пресс-конференции.

СГТУ остается одним из крупнейших центров инженерного образования региона, а интерес к его образовательным программам подтверждают и масштабы нынешнего набора, и высокие конкурсы на целый ряд направлений. При этом университет продолжает развивать образовательные возможности. В ближайшее время планируется запуск нескольких онлайн-модулей для студентов, которые позволят дополнить основную образовательную программу и сделать обучение еще более гибким.

Посмотреть полную версию пресс-конференции вы можете по ссылке.