Ирина Видина: Представители старшего поколения активно участвуют в избирательном процессе

Региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», Ирина Видина посетила свой избирательный участок вместе с супругом. Она так же рассказала, что активное участие в выборах принимают представители старшего поколения.



«Совместно с супругом исполнили свой гражданский долг, сделали свой выбор. Приятно отметить, что представители старшего поколения активно участвуют в избирательном процессе. Наши бабушки и дедушки, ветераны труда, люди с огромным жизненным опытом приходят на участки одними из первых. Они это делают по зову сердца и многолетней привычке быть ответственными за свою страну», — отметила Ирина Видина.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.