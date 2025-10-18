Исаев: Кумысную поляну убирали более 250 саратовцев

Сегодня в рамках общегородского субботника во всех районах города неравнодушные саратовцы приводили в порядок парки и скверы, дворы, общественные территории. От всего сердца хочу сказать спасибо каждому жителю, который помогает нашему городу становиться лучше!

В Ленинском районе одной из площадок для проведения субботника стал эко-парк «Новая Кумысная поляна». Более 250 человек помогали собрать здесь мусор, ветки. Администрацией района была организована работа спецтехники.

В ходе объезда проверил ход работ по благоустройству территории смотровой площадки. Здесь уже установлено детское и спортивное оборудование. И хотя работы еще продолжаются, на площадки уже устремились ребятишки с окрестных домов.

В Ласточкино также оборудована площадка для выгула собак, высажены деревья и кустарники. В ближайшие дни рабочие службы по благоустройству продолжат вывозить мусор, чтобы парк был в полной мере ухоженным и радовал прогуливающихся здесь саратовцев.

Напомню, эко-парк «Новая Кумысная поляна», соединяющий микрорайон Ласточкино и сквер Территория детства создан в рамках депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.