Исаев: Содержание прилегающей территории – обязанность собственников и арендаторов недвижимости

В ходе объезда города вместе с главой администрации Кировского района внепланово остановились на ул.Техническая.

Прошлись от лицея «Звезда» вдоль домов 3,5 и 7. На первых этажах много магазинов, и буквально перед входными группами этих магазинов не везде скошена трава, не хватает урн, мусор валяется на газонах, кругом море окурков, каких-то бумажек. Думаю, тем, кто вынужден ежедневно ходить мимо всего этого безобразия, мягко говоря, не очень приятно. К счастью, были и примеры другого отношения к вопросам благоустройства.

Проговорили с Александром Бурмаком, что районная администрация вместе с комитетом муниципального контроля активизируют мероприятия по обследованию территории на предмет выявления подобных нарушений. Причем не только на центральных улицах, но и внутри отдалённых микрорайонов.

Владельцы недвижимости должны чувствовать свою ответственность за то, как выглядит наш город на примере отдельно взятой территории, которую они должны своевременно убирать.